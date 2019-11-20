Міхайловіч виписаний з лікарні – наставник пройшов три курси хіміотерапії

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч продовжить боротьбу із важким недугом поза стінами лікарні.

Наставник Болоньї Сініша Міхайловіч покинув клініку Sant’Orsola після завершення третього курсу хіміотерапії, повідомила дружина тренера Аріанна в своєму Instagram.

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"Немає нічого прекраснішого", – підписала Аріанна світлину, коли подружжя покидало лікарню.

Нагадаємо, в Міхайловіча діагностували лейкемію в липні 2019 року. При цьому сербський наставник продовжує керувати Болоньєю.

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