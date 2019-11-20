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Міхайловіч виписаний з лікарні – наставник пройшов три курси хіміотерапії

18:08 278 Читать на русском
Міхайловіч виписаний з лікарні – наставник пройшов три курси хіміотерапії
Сініша Міхайловіч / Reuters

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч продовжить боротьбу із важким недугом поза стінами лікарні.

Наставник Болоньї Сініша Міхайловіч покинув клініку Sant’Orsola після завершення третього курсу хіміотерапії, повідомила дружина тренера Аріанна в своєму Instagram.

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"Немає нічого прекраснішого", – підписала Аріанна світлину, коли подружжя покидало лікарню.

Нагадаємо, в Міхайловіча діагностували лейкемію в липні 2019 року. При цьому сербський наставник продовжує керувати Болоньєю.

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Теги
Італія Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч Болонья Болонья
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