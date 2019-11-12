Болонья – фаворит серед італійських клубів у боротьбі за Ібрагімовіча

Представник чемпіонату МЛС – шведський нападник Златан Ібрагімовіч – близький до зміни клубу і чемпіонату.

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч визначився зі своїм клубом у чемпіонаті Італії – у випадку переходу шведа до Серії А він віддасть свою перевагу Болоньї, повідомляє видання Corriere dello Sport.

Ібрагімовіч у Болоньї – реальна можливість, – спортивний директор болонців Сабатіні

Однією з причин такого варіанту є наставник клубу Сініша Міхайловіч, з яким Златан водить багаторічну дружбу. Загалом, навколо переходу Ібрагімовіча традиційно ходить багато чуток: серед інших клубів найчастіше звучать Наполі, Мілан та Манчестер Юнайтед. Окрім того, нинішній клуб шведа також запропонував йому продовжити угоду про співпрацю, яка закінчується в кінці цього року.

До слова, 38-річний футболіст провів у цьому сезоні 31 матч і записав на свій рахунок 31 гол.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду