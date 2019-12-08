Міхайловіч повернувся на тренерську лаву в матчі з Міланом – фанати оваціями зустріли наставника

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч повернувся до повноцінної роботи після проходження курсів хіміотерапії.

Вболівальники Болоньї стоячи зустріли Сінішу Міхайловіча перед початком матчу проти Мілана, повідомляє журналіст Антоніо Паротто в своєму твіттері.

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Зазначимо, що сербський фахівець вперше з'явився на лаві для запасних своєї команди після проходження третього курсу хіміотерапії.

Нагадаємо, у Сініші діагностували лейкемію в липні 2019 року. Фахівець вже пройшов три курси хіміотерапії і продовжує при цьому керувати Болоньєю, іноді проводячи заняття за допомогою відеозв’язку. До слова, 26 листопада його було визнано найкращим тренером Сербії.

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