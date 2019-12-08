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Міхайловіч повернувся на тренерську лаву в матчі з Міланом – фанати оваціями зустріли наставника

8 грудня 22:48 164 Читать на русском
Міхайловіч повернувся на тренерську лаву в матчі з Міланом – фанати оваціями зустріли наставника
Сініша Міхайловіч / фото з відкритих джерел

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч повернувся до повноцінної роботи після проходження курсів хіміотерапії.

40’ Тео Ернандес
84’ Нікола Сансоне
 
Кшиштоф Пйонтек 15’
Тео Ернандес 32’
Джакомо Бонавентура 46’
15’ Кшиштоф Пйонтек
32’ Тео Ернандес
40’ Тео Ернандес
46’ Джакомо Бонавентура
84’ Нікола Сансоне

Вболівальники Болоньї стоячи зустріли Сінішу Міхайловіча перед початком матчу проти Мілана, повідомляє журналіст Антоніо Паротто в своєму твіттері.

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Зазначимо, що сербський фахівець вперше з'явився на лаві для запасних своєї команди після проходження третього курсу хіміотерапії.

Нагадаємо, у Сініші діагностували лейкемію в липні 2019 року. Фахівець вже пройшов три курси хіміотерапії і продовжує при цьому керувати Болоньєю, іноді проводячи заняття за допомогою відеозв’язку. До слова, 26 листопада його було визнано найкращим тренером Сербії.

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Відеоновини Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч Болонья - Мілан Болонья Болонья Італія
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