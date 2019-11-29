"Я втомився плакати", – Міхайловіч дав першу прес-конференцію після повідомлення про хворобу

Головний тренер італійської Болоньї Сініша Міхайловіч вперше зустрівся з журналістами після оголошення про виявлене у нього захворювання.

"Останні чотири місяці були серйозним випробуванням для мене. Я не спілкувався з пресою після 13 липня, коли повідомив про хворобу, тож хочу сказати кілька слів про своє здоров'я. Хочу подякувати всім лікарям, які допомагали мені. Лише ті, хто страждає від цієї хвороби, знають, як важко з цим боротися. Я дякую всім – від лікарів до медсестер. Буду вдячний їм до кінця життя. На жаль, я не можу згадати всіх. Я втомився плакати.

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Я ніколи не відчував себе героєм. Я просто людина. Цю хворобу не можна перемогти лише завдяки мужності. Та пацієнт не повинен втрачати бажання жити. Щоб перемогти цю хворобу, цю наволоч, потрібно терпіння. Провести 4 місяці в кімнаті, не виходячи на вулицю, непросто.

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Чим ліпше мені ставало, тим більше я сподівався стати кращим, аніж був. Раніше терпіння ніколи не було моєю сильною стороною, а тепер це дар, який я повинен прийняти. Я насолоджуюсь кожною хвилиною", – цитує Міхайловіча італійське видання La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, у Сініші діагностували лейкемію в липні 2019 року. Фахівець вже пройшов три курси хіміотерапії і продовжує при цьому керувати Болоньєю, іноді проводячи заняття за допомогою відеозв’язку. До слова, 26 листопада його було визнаний найкращим тренером Сербії.

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