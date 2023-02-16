Легендарний у минулому сербський гравець і тренер Сініша Міхайловіч помер 16 грудня 2022 року.

У середу, 15 лютого Сінішу Міхайловіча посмертно нагородили орденом Зірки Караджордже першого ступеня за великі заслуги перед Сербією та її громадянами за спортивну кар'єру. Нагороду від президента Сербії Александра Вучича отримав син Сініші Душан Міхайловіч. Про це інформує портал Novosti.

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Нагороду вручили в національний день Сербії, який знаменує собою перше сербське повстання 1804 року й ухвалення першої конституції країни 1835 року.

Міхайловіч помер 16 грудня минулого року в лікарні в Римі внаслідок лейкемії, яку йому діагностували 2019 року.