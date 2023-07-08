Бразилець Тете може продовжити виступи в чемпіонаті Туреччини – футболіст цікавий Бешикташу.

Бразильський півзахисник Тете, контракт якого належить донецькому Шахтарю, може продовжити кар'єру в Туреччині.

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Як повідомляє Turkiye Gazetesi, в послугах бразильця зацікавлений місцевий Бешикташ – між сторонами вже відбулася перша зустріч.

Контракт Тете із Шахтарем діє до 31 грудня нинішнього року. Відповідно, "помаранчево-чорні" ризикують втратити бразильця безкоштовно, адже ФІФА все ще дозволяє іноземцям призупиняти контракти з українськими клубами. У 2019-му "гірники" заплатили Греміо за Тете 15 мільйонів євро.

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