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Михайличенко відмовився від повернення Хачеріді в Динамо, – Циганик

19:38 3149 Читать на русском
Михайличенко відмовився від повернення Хачеріді в Динамо, – Циганик
Євген Хачеріді / Динамо

Відомий коментатор Ігор Циганик поділився інформацією щодо повернення захисника Євгена Хачеріді у Динамо, яке могло відбутися у цьому сезоні.

"Шахтар робив офіційну пропозицію щодо Хачеріді, готові були заплатити більше 20 млн доларів. 6 років тому така історія була. Але на той момент, в 2013 році, Динамо було досить конкурентоспроможним, клуб мав хороші можливості.

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Не знаю, наскільки ця історія була офіційна, вели переговори Ахметов і Суркіс. Але київський клуб відмовився від пропозиції. Зараз про це говорити вже недоречно.

Є інформація, що розглядався варіант з його поверненням в Динамо, але Михайличенко сказав, що розраховує на інших футболістів. Хачеріді на цьому етапі не потрібен Динамо", – сказав Циганик в ефірі програми ЦиганикLive.

Нагадаємо, цього літа Хачеріді розірвав контракт з грецьким ПАОКом і наразі перебуває без клубу.

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Теги
Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Динамо Динамо Трансфери Ігор Циганик Євген Хачеріді Євген Хачеріді Шахтар Шахтар
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