toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - СК ДНІПРО-1

Складно сказати, чи зможуть Хачеріді та Мілевський потрапити до збірної України, – Шевченко

16:31 232 Читать на русском
Складно сказати, чи зможуть Хачеріді та Мілевський потрапити до збірної України, – Шевченко
Шевченко та Мілевський

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував можливість повернутись до лав "жовто-синіх" колишніх гравців Динамо Євгена Хачеріді та Артема Мілевського.

"Чи зможуть Мілевський та Хачеріді отримати виклик до збірної України? Складно сказати. Перш за все, вони повинні конкурувати. Якщо є вибір на певну позицію, то я віддаю перевагу молодшим хлопцям.

Шевченко: Я не натуралізую гравців для збірної України

До того ж важливо, щоб гравці вже пройшли з нами певний шлях, розуміли наші вимоги і принципи. Зараз на підготовку все менше часу", – поділився Шевченко в коментарі Vesti.ua.

Відзначимо, що Артем Мілевський грає за Динамо Брест, а Євген Хачеріді перебуває у статусі вільного агента після розриву контракту із ПАОКом. Додамо, що обидва гравці виступали за Динамо та збірну України разом із нинішнім тренером "жовто-синіх" Андрієм Шевченком.

"Пеп зробив з нього українського Зідана за 2 роки": Зінченко перевершив усіх з Ман Сіті та видав шоу проти Нігерії

blog_ava
Гусєв став на захист Михайличенка
10:58
1983
Теги
Артем Мілевський Артем Мілевський Євген Хачеріді Євген Хачеріді Динамо Динамо Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олійник п'ятою забив 11-й гол за Сейнайокі у сезоні-2020
    Світ — 13 вер3989 Олійник п'ятою забив 11-й гол за Сейнайокі у сезоні-2020
7
хв
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук