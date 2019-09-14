Складно сказати, чи зможуть Хачеріді та Мілевський потрапити до збірної України, – Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував можливість повернутись до лав "жовто-синіх" колишніх гравців Динамо Євгена Хачеріді та Артема Мілевського.

"Чи зможуть Мілевський та Хачеріді отримати виклик до збірної України? Складно сказати. Перш за все, вони повинні конкурувати. Якщо є вибір на певну позицію, то я віддаю перевагу молодшим хлопцям.

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До того ж важливо, щоб гравці вже пройшли з нами певний шлях, розуміли наші вимоги і принципи. Зараз на підготовку все менше часу", – поділився Шевченко в коментарі Vesti.ua.

Відзначимо, що Артем Мілевський грає за Динамо Брест, а Євген Хачеріді перебуває у статусі вільного агента після розриву контракту із ПАОКом. Додамо, що обидва гравці виступали за Динамо та збірну України разом із нинішнім тренером "жовто-синіх" Андрієм Шевченком.

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