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Михайличенко отказался от возвращения Хачериди в Динамо, – Цыганык

19:39 238 Читати українською
Михайличенко отказался от возвращения Хачериди в Динамо, – Цыганык
Евгений Хачериди / Динамо

Известный комментатор Игорь Цыганык поделился информацией о возвращении защитника Евгения Хачериди в Динамо, которое могло произойти в этом сезоне.

"Шахтер делал официальное предложение по Хачериди, готовы были заплатить больше 20 млн долларов. 6 лет назад такая история была. Но на тот момент, в 2013 году, Динамо было достаточно конкурентоспособным, клуб имел хорошие возможности.

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Не знаю, насколько эта история была официальная, вели переговоры Ахметов и Суркис. Но киевский клуб отказался от предложения. Сейчас об этом говорить уже неуместно.

Есть информация, что рассматривался вариант с его возвращением в Динамо, но Михайличенко сказал, что рассчитывает на других футболистов. Хачериди на этом этапе не нужен Динамо", – сказал Цыганык в эфире программы ЦиганикLive.

Напомним, этим летом Хачериди разорвал контракт с греческим ПАОКом и сейчас находится без клуба.

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Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Игорь Цыганык Евгений Хачериди Евгений Хачериди Шахтер Шахтер
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