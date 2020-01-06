Михайличенко та інші динамівці вшанували пам'ять Лобановського

81 рік тому народився видатний український тренер Валерій Лобановський.

Сьогодні, 6 січня, у день народження легендарного тренера київського Динамо Валерія Лобановського, до його могили на центральній алеї Байкового кладовища прийшли рідні та близькі, друзі, динамівці різних поколінь, тренери та футболісти, співробітники клубу, вболівальники та журналісти, повідомляє офіційний сайт Динамо. Серед них – партнери та вихованці Метра: Володимир Мунтян, Андрій Біба, Олексій Михайличенко, Вадим Євтушенко, Михайло Михайлов, Павло Яковенко, Юрій Дмитрулін, Сергій Ковалець і багато інших.

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Згодом мітинг пам’яті продовжився біля пам'ятника наставнику, розташованого біля входу на стадіон Динамо, який носить ім’я Лобановського. Присутні, разом із вихованцями динамівської академії, вшанували пам'ять легенди футболу, поклали квіти до його меморіалу, згадали теплі моменти, пов’язані з Лобановським, і подякували за неоціненний внесок до історії Динамо.

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