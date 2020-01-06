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Михайличенко и другие динамовцы почтили память Лобановского

6 января 15:02 422 Читати українською
Михайличенко и другие динамовцы почтили память Лобановского
Вадим Евтушенко и Алексей Михайличенко / ФК Динамо Киев

81 год назад родился выдающийся украинский тренер Валерий Лобановский.

Сегодня, 6 января, в день рождения легендарного тренера киевского Динамо Валерия Лобановского, к его могиле на центральной аллее Байкового кладбища пришли родные и близкие, друзья, динамовцы разных поколений, тренеры и футболисты, сотрудники клуба, болельщики и журналисты, сообщает официальный сайт Динамо. Среди них – партнеры и воспитанники мэтра: Владимир Мунтян, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Михаил Михайлов, Павел Яковенко, Юрий Дмитрулин, Сергей Ковалец и многие другие.

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Впоследствии митинг памяти продолжился у памятника наставнику, расположенного у входа на стадион Динамо, который носит имя Лобановского. Присутствующие, вместе с воспитанниками динамовской академии, почтили память легенды футбола, возложили цветы к его мемориалу, вспомнили теплые моменты, связанные с Лобановским, и поблагодарили за неоценимый вклад в историю Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Сергей Ковалец Сергей Ковалец Вадим Евтушенко Вадим Евтушенко Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Павел Яковенко Павел Яковенко Юрий Дмитрулин Андрей Биба Валерий Лобановский Владимир Мунтян
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