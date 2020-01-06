Дем’яненко очолив словацьку Нітру

Легендарний український футболіст і тренер низки клубів Анатолій Дем’яненко очолив словацький клуб.

Екс-транер київського Динамо Анатолій Дем’яненко сьогодні, 6 січня, очолив словацьку Нітру, повідомляє офіційний сайт клубу. До тренерського штабу українця увійдуть місцеві фахівці – Мірослав Немец і Мірослав Кеніг.

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Клуб, який минулого року відсвяткував 110-річчя від дня заснування, на зимову паузу пішов на передостанній, одинадцятій сходинці. Найвище досягнення команди у чемпіонаті Словаччини – 3-е місце (2008).

Головне завдання для підопічних Дем’яненка на весняну частину сезону – зберегти прописку у Фортуна-лізі і якнайкраще виступити у Кубку Словаччини, де Нітра дісталася до чвертьфіналу.

Нагадаємо, Дем’яненко у 2011 році виграв з узбецьким Насафом Кубок АФК (аналог Ліги Європи). Окрім того, 60-річний фахівець встиг потренувати ЦСКА-Борисфен, Динамо (двічі), Волинь та азербайджанський Нефтчі.

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