Півзахисник Олександрії Іван Калюжний може продовжити кар'єру в чемпіонаті Норвегії, повідомляє Legioners.ua.

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25-річним хавбеком предметно цікавиться місцевий Ліллестрьом. Зазначається, що нині між клубами ведуться переговори щодо трансферу.

До слова, минулий сезон Калюжний провів в оренді за індійський Керала Бластерс, удостоївшись від місцевих уболівальників прізвиська "Українська ракета" (19 матчів, 4 голи і 1 асист). Попри це, представник Південної Азії, яким мав першочергове право викупу українця, вирішив не продовжувати співпрацю з футболістом.

Нагадаємо, Калюжний – вихованець Динамо. Виступав за Металіст 1925, Рух та ісландський Кефлавік. Його контракт з Олександрією чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює українця у 550 тисяч євро.

Ліллестрьом, який є рекордсменом Норвегії за кількістю сезонів без вильоту в нижчий дивізіон, йде у турнірній таблиці сьомим, маючи у своєму активі 17 очок.

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