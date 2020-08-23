Михайліченко не врятував Андерлехт від втрати очок у матчі з Мускроном

Чемпіонат Бельгії, 3-й тур

Андерлехт – Мускрон – 1:1

Голи: Дімата, 63 (пен.) – Гноере, 90+3

Вилучення: Бокат, 39 (М)

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Андерлехт бадьоро розпочав поєдинок, але реалізація підводила підопічних Венсана Компані. Лише у другій половині зустрічі завдяки реалізованому пенальті господарі відкрили рахунок.

Коли здавалось, що три очки уже в кишені, гості несподівано зрівняли рахунок за кілька хвилин до фінального свистка. У складі господарів весь матч провів український захисник Богдан Михайліченко, але результативними діями не відзначався.

Після трьох турів Андерлехт розташувався на 5-й сходинці, Мускрон – 14-й.

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