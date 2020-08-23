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Михайличенко не спас Андерлехт от потери очков в матче с Мускроном

22:05 - Читати українською
Михайличенко не спас Андерлехт от потери очков в матче с Мускроном
Андерлехт – Мускрон / Фото ФК Андерлехт

Андерлехт принимал Мускрон в рамках третьего тура чемпионата Бельгии. Отчет матча читайте на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии, 3-й тур

Андерлехт – Мускрон – 1:1

Голы: Димата, 63 (пен.) – Гноере, 90+3

Удаление: Бокат, 39 (м)

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Андерлехт бодро начал поединок, но реализация подводила подопечных Венсана Компани. Лишь во второй половине встречи благодаря реализованному пенальти хозяева открыли счет.

Когда казалось, что три очка уже в кармане, гости неожиданно сравняли счет за несколько минут до финального свистка. В составе хозяев весь матч провел украинский защитник Богдан Михайличенко, но результативными действиями не отличался.

После трех туров Андерлехт расположился на 5-й строчке, Мускрон – 14-й.

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Андерлехт Андерлехт Бельгия Богдан Богдан Михайличенко Мускрон Мускрон Украинцы за рубежом
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