Гент продовжив жахливу серію на старті чемпіонату – екс-форвард Динамо опустив на дно Яремчука, Безуса та Пластуна

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 3-й тур
Антверпен – Гент – 1:0
Гол: Мбокані, 17
Антверпен продовжив жахливу серію Гента в новому сезоні чемпіонату Бельгії. Єдиний гол в матчі забив колишній форвард Динамо Мбокані, замкнувши передачу з правого флангу. Після цього Гент активно намагався відігратись та наніс майже втричі більше ударів по воротах (15 проти 6), однак це так і не вдалось.
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Відзначимо, що усі українці Гента – Яремчук, Безус та Пластун – вийшли у стартовому складі, але лише останній відіграв повний матч.
Таким чином, Антверпен набрав 4 пункти та піднявся на восьме місце, а Гент з нулем у графі очок опинився на самому дні турнірної таблиці.
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