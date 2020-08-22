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Гент продовжив жахливу серію на старті чемпіонату – екс-форвард Динамо опустив на дно Яремчука, Безуса та Пластуна

22 серпня 23:45 - Читать на русском
Гент продовжив жахливу серію на старті чемпіонату – екс-форвард Динамо опустив на дно Яремчука, Безуса та Пластуна
Дьємерсі Мбокані / Eleven Sports

Гент мінімально поступився Антверпену в рамках 3-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 3-й тур

Антверпен – Гент – 1:0

Гол: Мбокані, 17

Антверпен продовжив жахливу серію Гента в новому сезоні чемпіонату Бельгії. Єдиний гол в матчі забив колишній форвард Динамо Мбокані, замкнувши передачу з правого флангу. Після цього Гент активно намагався відігратись та наніс майже втричі більше ударів по воротах (15 проти 6), однак це так і не вдалось.

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Відзначимо, що усі українці Гента – Яремчук, Безус та Пластун – вийшли у стартовому складі, але лише останній відіграв повний матч.

Таким чином, Антверпен набрав 4 пункти та піднявся на восьме місце, а Гент з нулем у графі очок опинився на самому дні турнірної таблиці.

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Теги
Українці за кордоном Роман Роман Безус Ігор Ігор Пластун Дьємерсі Дьємерсі Мбокані Гент Гент Бельгія Роман Роман Яремчук Антверпен Антверпен
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