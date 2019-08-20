Михайличенко не розраховує на Самбрано, – Циганик

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик повідомив, що захисник Карлос Самбрано не входить у плани нового наставника Динамо Олексія Михайличенка.

Ігор Циганик у своїй авторській програмі Циганик LIVE повідомив, що новий наставник Динамо Олексій Михайличенко не збирається використовувати захисника Карлоса Самбрано.

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Попередник Михайличенка Олександр Хацкевич був не проти переходу перуанця взимку 2018 року, але у підсумку фіналіст Копа Амеріка-2019 провів 0 офіційних поєдинків у біло-синій футболці і віддавався в оренду у Базель.

Також журналіст повідомив, що команді скасували вихідні і вони тренуються двічі на день.

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