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"Не думаю, що це було неправильним рішенням", – Ребров пояснив, чому покинув Динамо у 2017 році

17:22 1242 Читать на русском
"Не думаю, що це було неправильним рішенням", – Ребров пояснив, чому покинув Динамо у 2017 році
Сергій Ребров / ФК Динамо Київ

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про своє рішення покинути Динамо після завершення контракту.

"Не думаю, що це було неправильним рішенням. Я і раніше багато разів говорив: дуже люблю київське Динамо, віддав цій команді багато років свого життя, вона у мене в серці. І, звичайно, знаю як вимоги динамівських уболівальників, так і вимоги, що пред'являються до результатів команди.

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А на той момент я не бачив, що з наявним підбором гравців можна задовольнити ці вимоги, що ми готові боротися за чемпіонство, що ми готові боротися за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів. І з того часу цю думку я не змінив", – цитує Реброва dynamo.kiev.ua.

Ребров очолював Динамо з 2014 по 2017 роки, і за цей час двічі виграв чемпіонат та Кубок України, а також вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Динамо Динамо Сергій Ребров Сергій Ребров
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