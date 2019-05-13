Михайличенко: Лобановський був людиною слова — про це знали всі

Спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко згадав кілька історій з життя легендарного тренера киян Валеря Лобановського.

"Команди, які тренував Валерій Васильович, не тільки ставили перед собою найвищі цілі – вони їх досягали. Так, було нелегко. Так, у Лобановського була не фізкультура, а важка фізична робота. Але той, хто хоче, щоб було легко, частіше бореться за виживання.

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У сучасному футболі календар настільки напружений, що доводиться грати на третій день. І фактично не залишається часу на навчання. Мені здається, що в деяких аспектах це – втрата. Тому що якості, які є у того чи іншого виконавця, потрібно не тільки підтримувати, але і розвивати.

Мені важко знайти слова, щоб лаконічно описати свої почуття до Лобановського. Не тільки як до тренера, але і як до людини. У нього було багато крилатих фраз – тому що він дуже багато читав, багато чим цікавився. Коли заходив до нього в кабінет, на столі лежали книги з найрізноманітніших напрямків – від Карнегі до прислів’їв і приказок.

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Він був людиною з хорошим почуттям гумору. Пам’ятаю, якось співрозмовник як аргумент навів приказку: "Все тече, все змінюється". Лобановський повернувся до нього і повільно відповів: "Нічого не тече, нічого не змінюється". Напевно, в той момент він думав, що людина в душі завжди повинна залишатися порядною і нести відповідальність за всі свої вчинки. Він був людиною слова — про це знали всі", – цитує Михайличенка SportArena.