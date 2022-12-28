У 21-му турі брюссельці каменя на камені не залишили від антверпенців. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 21-й тур

Беєрсхот – Андерлехт – 0:7

Голи: Версхарен, 8, 19, Зіркзе, 35, Рафаелов, 47, Раман, 63, 68, Амузу, 72

Вилучення: Гольцгаузер, 40 (Беєрсхот)

Струс мозку та забої: наслідки моторошного зіткнення Шведа в Кубку Бельгії

Андерлехт в останньому матчі року розгромив відвертого аутсайдера першості Беєрсхот. До 35-й хвилин господарі "горіли" 0:3, а за 5 хвилин до перерви взагалі залишились у меншості. Український захисник "пурпурно-білих" Богдан Михайліченко розпочав матч на лаві запасних і вийшов на поле на другу сорокап'ятихвилинку.

Гості продовжили вбивати суперника і забили ще чотири рази. Михайліченко результативними діями не відзначився, але допоміг зберегти свої ворота у недоторканності. Перемога принесла Андерлехту 38 очок і дозволила піднятися на третю сходинку турнірної таблиці, Беєрсхот з 9-ма пунктами – останній.

Зінченко дав Ман Сіті суперзброю, але оголив раптову проблему – Англія реагує на історичні 9 голів у матчі з Лестером