В 21-м туре брюссельцы камня на камне не оставили от антверпенцев. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 21-й тур

Беерсхот – Андерлехт – 0:7

Голы: Версхарен, 8, 19, Зиркзе, 35, Рафаэлов, 47, Раман, 63, 68, Амузу, 72

Удаление: Гольцгаузер, 40 (Беерсхот)

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Андерлехт в последнем матче года разгромил откровенного аутсайдера первенства Беерсхот. К 35-й минуте хозяева "горели" 0:3, а за 5 минут до перерыва вообще остались в меньшинстве. Украинский защитник "пурпурно-белых" Богдан Михайличенко начал матч на скамье запасных и вышел на поле на вторую сорокапятиминутку.

Гости продолжили убивать соперника и забили еще четырежды. Михайличенко результативными действиями не отличился, но помог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Победа принесла Андерлехту 38 очков и позволила подняться на третье место турнирной таблицы, Беерсхот с 9 пунктами – последний.

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