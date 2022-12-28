Михайличенко помог Андерлехту разгромить соперника со счетом 7:0 – команда украинца поднялась в топ-3 Лиги Жупиле
В 21-м туре брюссельцы камня на камне не оставили от антверпенцев. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Бельгия, Лига Жупиле, 21-й тур
Беерсхот – Андерлехт – 0:7
Голы: Версхарен, 8, 19, Зиркзе, 35, Рафаэлов, 47, Раман, 63, 68, Амузу, 72
Удаление: Гольцгаузер, 40 (Беерсхот)
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Андерлехт в последнем матче года разгромил откровенного аутсайдера первенства Беерсхот. К 35-й минуте хозяева "горели" 0:3, а за 5 минут до перерыва вообще остались в меньшинстве. Украинский защитник "пурпурно-белых" Богдан Михайличенко начал матч на скамье запасных и вышел на поле на вторую сорокапятиминутку.
Гости продолжили убивать соперника и забили еще четырежды. Михайличенко результативными действиями не отличился, но помог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Победа принесла Андерлехту 38 очков и позволила подняться на третье место турнирной таблицы, Беерсхот с 9 пунктами – последний.
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