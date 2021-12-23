Вінгер Мехелена Мар'ян Швед має чималі проблеми зі здоров'ям після матчу 1/4 фіналу Кубка Бельгії проти Ейпена.

Лікарі діагностували у Шведа струс мозку, забої вух та легенів, повідомляє HLN. Зазначається, що українець почувається непогано. Також на нього чекає обстеження в отоларинголога.

Швед втратив свідомість у моторошному зіткненні в матчі Кубка Бельгії – українець зіграв 5 хвилин

Мар'ян вийшов на заміну на 71 хвилині, але вже через 5 хвилин воротар суперника влетів у вінгера, після чого українець втратив свідомість та був замінений.

Відзначимо, що Мехелен поступився Ейпену (1:3) та вилетів з Кубка Бельгії. У поточному сезоні українець зіграв у 18 матчах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

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