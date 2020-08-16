Михайліченко дебютував голом і допоміг Андерлехту здобути першу перемогу в сезоні

Ліга Жупіле сезону 2020/21, 2-й тур

Андерлехт – Сент-Трюйден – 3:1

Голи: Михайліченко, 41, Дімата, 50, Тау, 90+3 – Балонго, 88

Вилучення: Санко, 47 (Сент-Трюйден), червона картка

Михайліченко голом-шедевром дебютував за Андерлехт

Андерлехт приймав середняка чемпіонату Бельгії Сент-Трюйден. Команда українця зуміла приборкати запал суперника на початку матчу та ще до перерви забила – Михайліченко протягнув м'яч з центра поля, легко обійшов захисників та поклав "круглого" чітко у нижній дальній кут. Екс-гравець Зорі забив дебютний гол у Бельгії.

По перерві "пурпурово-білі" подвоїли свою перевагу. Дімата забив на 50 хвилині красивий м'яч після ідеальної подачі до штрафного. На 88 хвилині Сент-Трюйден відповів голом – Балонго, який вийшов на заміну, зумів відзначитись. Проте, це ще було не все. На 90+3 хвилині крапку у матчі поставив Тау, який забив третій м'яч Андерлехта і останній у цьому поєдинку.

Після другого туру команда Михайліченка посідає третє місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 4 пункти. Сент-Трюйден розташувався на 9 сходинці з трьома очками.

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