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Михайличенко дебютировал голом и помог Андерлехту одержать первую победу в сезоне

21:13 - Читати українською
Михайличенко дебютировал голом и помог Андерлехту одержать первую победу в сезоне
Богдан Михайличенко празднует дебютный гол / Фото ФК Андерлехт

В матче второго тура Лиги Жупиле Андерлехт украинца Богдана Михайличенко победил Сент-Трюйден. Отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Лига Жупиле сезона 2020/21, 2-й тур

Андерлехт - Сент-Трюйден - 3: 1

Голы: Михайличенко, 41, Димати, 50, Тау, 90 + 3 - Балонго, 88

Удаление: Санко, 47 (Сент-Трюйден), красная карточка

Михайличенко голом-шедевром дебютировал за Андерлехт

Андерлехт принимал середняка чемпионата Бельгии Сент-Трюйден. Команда украинца сумела обуздать пыл соперника в начале матча и еще до перерыва забила – Михайличенко протащил мяч с центра поля, легко обошел защитников и положил "круглого" четко в нижний дальний угол. Экс-игрок Зари забил дебютный гол в Бельгии.

После перерыва "пурпурно-белые" удвоили свое преимущество. Димати забил на 50 минуте красивый мяч после идеальной подачи в штрафную. На 88 минуте Сент-Трюйден ответил голом – Балонго, вышедший на замену, сумел отличиться. Однако, это еще не все. На 90+3 минуте точку в матче поставил Тау, который забил третий мяч Андерлехта и последний в этом поединке.

После второго тура команда Михайличенко занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 4 пункта. Сент-Трюйден расположился на 9 месте с тремя очками.

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Теги
Андерлехт Андерлехт Бельгия Богдан Богдан Михайличенко Сент-Трюйден Сент-Трюйден Украинцы за рубежом
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