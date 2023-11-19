"Італія пропустила чемпіонат світу і хоче реабілітуватися, але це не наші проблеми. Наша мета – це вихід на Євро. Думаю, ми гідні того, щоб отримати цю путівку.

УЄФА не хоче бачити збірну України на Євро-2024: "Італія надто важлива, вона повинна перемогти"

Завдяки чому ми можемо перемогти Італію? Кожен матч – це боротьба характерів, а вже потім йде тактика, майстерність та все інше. Думаю, тренерський штаб на чолі з Ребровим дуже добре попрацює і знайде ключ до перемоги. Головне – щоб в очах і серцях наших хлопців була тільки жага до перемоги.

При Спаллетті збірна Італії стала іншою (у порівнянні з командою Манчіні, – прим.). Із тих матчів, що я бачив, проти цієї Італії можна грати і вигравати. Багато чого буде залежати від того, у якій формі до гри підійде наша команда. Якщо раніше у збірної Італії на кожній позиції були висококласні гравці, то зараз – це рівна команда. На мій погляд, там немає великих зірок. Так, є топові гравці, той же Доннарумма, К'єза, Барелла, але вони не рівня Віаллі, Мальдіні, Пірло. З ними можна грати.

Італія досконально вивчить наших футболістів і те, як вони грають. Я хочу, щоб у цьому матчі всі наші гравці зіграли на 150-200% своїх можливостей. Дуже важливо, що наші легіонери, ‒ Довбик, Циганков, Миколенко, Зінченко, Мудрик, ‒ почали забивати в останніх матчах за клуби. Це надає впевненості. Сподіваємося, що кожен з них буде лідером на полі і заведе нашу команду.

Як відреагував на слова президента УЄФА Чеферіна, що "Італія повинна кваліфікуватися на Євро-2024 інакше це буде катастрофа"? Для мене це нонсенс. Як президент УЄФА взагалі може публічно обговорювати, яка збірна важливіша у футболі? За кого б він не вболівав, він не має права такого казати", – сказав Михайличенко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, зустріч між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Початок гри о 21:45 за Києвом.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірна таблиця, результати і календар матчів