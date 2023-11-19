Экс-тренер "сине-желтых", а ныне первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко раскритиковал высказывания Александера Чеферина и поделился ожиданиями от решающего матча с Италией за выход на Евро-2024.

"Италия пропустила чемпионат мира и хочет реабилитироваться, но это не наши проблемы. Наша цель – это выход на Евро. Думаю, мы достойны того, чтобы получить эту путевку.

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Благодаря чему мы можем победить Италию? Каждый матч – это борьба характеров, а уже потом идет тактика, мастерство и все остальное. Думаю, тренерский штаб во главе с Ребровым очень хорошо поработает и найдет ключ к победе. Главное – чтобы в глазах и сердцах наших ребят была только жажда победы.

При Спаллетти сборная Италии стала другой (по сравнению с командой Манчини, – прим.). Из тех матчей, что я видел, против этой Италии можно играть и выигрывать. Многое будет зависеть от того, в какой форме к игре подойдет наша команда. Если раньше у сборной Италии на каждой позиции были высококлассные игроки, то сейчас – это равная команда. На мой взгляд, там нет больших звезд. Да, есть топовые игроки, тот же Доннарумма, Кьеза, Барелла, но они не уровня Виалли, Мальдини, Пирло. С ними можно играть.

Италия досконально изучит наших футболистов и то, как они играют. Я хочу, чтобы в этом матче все наши игроки сыграли на 150-200% своих возможностей. Очень важно, что наши легионеры, – Довбик, Цыганков, Миколенко, Зинченко, Мудрик, – начали забивать в последних матчах за клубы. Это придает уверенности. Надеемся, что каждый из них будет лидером на поле и заведет нашу команду.

Как отреагировал на слова президента УЕФА Чеферина, что "Италия должна квалифицироваться на Евро-2024 иначе это будет катастрофа"? Для меня это нонсенс. Как президент УЕФА вообще может публично обсуждать, какая сборная важнее в футболе? За кого бы он ни болел, он не имеет права такого говорить", – сказал Михайличенко в комментарии Українському футболу.

Напомним, встреча между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало игры в 21:45 по Киеву.

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