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Михайленко: У матчі з Городеєю в нас не вийшло показати атакувальний футбол

15:01 41 Читать на русском
Михайленко: У матчі з Городеєю в нас не вийшло показати атакувальний футбол
Дмитро Михайленко / Фото: соцмережі

Наставник СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував нічию у товариському матчі з Городеєю.

"Городея – цілком хороша команда, у них є свій стиль, хоча я не можу їх особливо оцінювати, адже стежив за своєю командою. Можливо, нам не вдалася сьогодні атакуюча гра, але і на це є свої певні причини: і змішані склади були, і якість поля не найкращою – дуже слизько.

СК Дніпро-1 зіграв внічию з Городеєю

Але ми задоволені ставленням футболістів і якістю гри. Ну і ніхто не отримав травму, що також для нас важливо. Якісний збір вийшов. Хороші були спаринги, ми дали відчути смак дорослого футболу нашої молоді. Завтра їдемо додому, переведемо подих, а потім знову візьмемося за роботу.

Другий наш збір триватиме з 23 лютого по 9 березня. Суперників оприлюднимо трохи пізніше", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Теги
Перша ліга Зимові збори СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Товариські матчі Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко
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