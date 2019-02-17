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СК Дніпро-1 зіграв внічию з Городеєю

13:57 141 Читать на русском
СК Дніпро-1 зіграв внічию з Городеєю
СК Дніпро-1 зіграв внічию з Городеєю

СК Дніпро-1 втратив перемогу у товариському матчі з Городеєю. Дивіться огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч

СК Дніпро-1 – Городея – 1:1

Голи: Назаренко, 21 – Сорокін, 76

Зоря у надрезультативному матчі поступилася Термаліці

Дніпряни контролювали хід поєдинку. Назаренко відкрив рахунок у матчі, також СК Дніпро-1 не реалізував пенальті.

Втім, Городея наприкінці матчу покарала дніпрян за невикористані моменти. У підсумку – гольова нічия.

Теги
Перша ліга Зимові збори СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Товариські матчі Відеоновини Городея
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