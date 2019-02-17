СК Дніпро-1 зіграв внічию з Городеєю

СК Дніпро-1 втратив перемогу у товариському матчі з Городеєю. Дивіться огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч

СК Дніпро-1 – Городея – 1:1

Голи: Назаренко, 21 – Сорокін, 76

Зоря у надрезультативному матчі поступилася Термаліці

Дніпряни контролювали хід поєдинку. Назаренко відкрив рахунок у матчі, також СК Дніпро-1 не реалізував пенальті.

Втім, Городея наприкінці матчу покарала дніпрян за невикористані моменти. У підсумку – гольова нічия.