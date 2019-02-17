СК Дніпро-1 зіграв внічию з Городеєю

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Жирона сенсаційно перемогла Реал у Мадриді – волейбол і вилучення Рамоса продовжили жахливу традицію
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19-річний рекордсмен ЛЧ попросив свою маму більше не публікувати пікантні фото – красуня почала видалятиІталія — 14:05 3305
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Зінченко в Кубку Англії: чудова статистика, активна робота на атаку та оборону, суперечливі оцінки англійських ЗМІАнглія — 11:00 4776
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Пйонтек встановив новий рекорд Мілана – неймовірна результативністьІталія — 10:25 2311
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Барселона – Вальядолід: проблеми "блаугранас" перед ЛЧ, повернення Мессілони, ювілейний перфоменс Піке та героїзм МасіпаІспанія — 02:55 1535