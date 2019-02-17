Михайленко: В матче с Городеей у нас не получилось показать атакующий футбол

Наставник СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал ничью в товарищеском матче с Городеей.

"Городея – вполне хорошая команда, у них есть свой стиль, хотя я не могу их особенно оценивать, ведь следил за своей командой. Возможно, нам не удалась сегодня атакующая игра, но и на это есть свои определенные причины: и смешанные составы были, и качество поля было не лучшим – очень скользко.

СК Днепр-1 сыграл вничью с Городеей

Но мы довольны отношением футболистов и качеством игры. Ну и никто не получил травму, что также для нас важно. Качественный сбор вышел. Хорошие были спарринги, мы дали почувствовать вкус взрослого футбола нашей молодежи. Завтра едем домой, переведем дыхание, а потом снова возьмемся за работу.

Второй наш сбор продлится с 23 февраля по 9 марта. Соперников обнародуем чуть позже", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.