Михайленко прокоментував два останніх трансфери СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився думкою щодо придбання Лукаса Тейлора та Франціско Ді Франко.

"У Тейлора дуже хороша репутація в Україні. Всі, хто з ним грав і мав справу, описують його, як великого професіонала і хорошого гравця. Можливість підписати його не дала нам шансів занадто довго думати. Ми задоволені цим трансфером. Відразу вирішили його підписати.

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Те ж саме стосується і Ді Франко. Він добре зарекомендував себе за два роки в Карпатах. У нього хороший вік. Це інвестиція в майбутнє. Ми впевнені в їхньому прогресі і зростанні. Хлопцям по 24-25 років. Щодо Ді Франко – нам потрібен був гравець в цю зону, з пасом, який веде гру. На українському ринку складно таких гравців знайти. Вирішили, чому б не взяти легіонера", – поділився Михайленко в коментарі прес-службі СК Дніпро-1.

Нагадаємо, що СК Дніпро-1 здійснив аж 6 трансферів цієї зими. Окрім Тейлора та Ді Франко, дніпряни придбали Хобленка, Сватка, Цурікова та Адамюка.

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