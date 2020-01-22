Михайленко прокомментировал два последних трансфера СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился мнением о приобретении Лукаса Тейлора и Франциско Ди Франко.

"У Тейлора очень хорошая репутация в Украине. Все, кто с ним играл и имел дело, описывают его, как большого профессионала и хорошего игрока. Возможность подписать его не дала нам шансов слишком долго думать. Мы довольны этим трансфером. Сразу решили его подписать.

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То же самое касается и Ди Франко. Он хорошо зарекомендовал себя за два года в Карпатах. У него хороший возраст. Это инвестиция в будущее. Мы уверены в их прогрессе и росте. Ребятам по 24-25 лет. По Ди Франко – нам нужен был игрок в эту зону, с пасом, который ведет игру. На украинском рынке сложно таких игроков найти. Решили, почему бы не взять легионера", – поделился Михайленко в комментарии пресс-службе СК Днепр-1.

Напомним, что СК Днепр-1 совершил аж 6 трансферов этой зимы. Кроме Тейлора и Ди Франко, днепряне приобрели Хобленко, Сватка, Цурикова и Адамюка.

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