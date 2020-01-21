СК Дніпро-1 вирушив на перший зимовий збір – Михайленко взяв з собою шістьох новачків

СК Дніпро-1 вирушив до турецької Анталії, де відбудеться перший тренувальний збір команди.
Головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко взяв із собою на збори, які триватимуть до 2 лютого, 27 гравців, повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1.
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Воротарі: Валерій Юрчук, Андрій Кліщук, Мирослав Зновенко.
Захисники: Сергій Логінов, Папа Гуйє, Максим Лопирьонок, Олександр Сваток, Володимир Адамюк, Володимир Польовий, Владислав Шаповал, Андрій Цуріков.
Півзахисники: Сергій Кравченко, Арсеній Батагов, Юрій Вакулко, Олександр Сніжко, Ігор Когут, Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Валентин Рубчинський, Франсіско Ді Франко, Лукас Тейлор, Гріффін Сабатіні, Олександр Бєляєв.
Форварди: Владислав Супряга, Олексій Хобленко, Олексій Чичиков, Дмитро Коркішко.
Нагадаємо, СК Дніпро-1 завершив першу частину УПЛ 2019/20 на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 18 очок.
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