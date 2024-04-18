Михайленко оцінив суперників збірної України U-19 на Євро-2024: "Усіх можна перемагати"
Головний тренер юнацької команди "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко поділився думками щодо майбутніх суперників на чемпіонаті Європи.
"Жодних хвилювань перед жеребкуванням не було. Хороша група, хороший вибір. Можливо, буде банальним сказати, що слабких команд немає, але, здається, це так і є. Група, яка нам дісталася, – абсолютно нормальна.
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Я переглядав тільки одну збірну – Італію, коли ми готувалися до матчу зі Швейцарією. До речі, швейцарці виграли – 1:0. Італія грала з великою перевагою, але поступилася. Хочу сказати, що з усіма можна грати й усіх можна перемагати.
У мене є досвід: я як уболівальник був на грі між командами U-17 Італії та України на Кіпрі. Італійці тоді перемогли, але там не було гравців, які б переважали наших. Вони переграли нас внаслідок тактики, розумніших дій на останніх 25-ти метрах поля, дуже чітко зіграли у своєму штрафному майданчику. Але це не була збірна, яка мала якусь величезну перевагу, – звичайні люди, які багато уваги приділяють тактиці.
Чи гратимуть інші наші суперники в атлетичний футбол? Північна Ірландія, можливо, так. Що стосується Норвегії, то минули ті часи, коли вони грали в такий простий футбол. Зараз вони змінюють свій підхід на юнацькому рівні – грають у комбінаційний футбол, хоч і атлетичний.
Нам уже доводилося грати проти норвежців, і вони демонстрували дуже гідний рівень. Там дуже багато футболістів виступають у провідних європейських клубах, навіть у юнацькому віці. Вони зараз є донорами нідерландського футболу, багато виконавців їде до Німеччини, Англії. Мені здається, це дуже гідний суперник", – цитує Михайленка офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, згідно з результатами жеребкування збірна України U-19 потрапила до групи А, де зіграє з командами Північної Ірландії (господар змагань), Норвегії та Італії. Команда Михайленка відкриє турнір матчем проти господарів (15 липня). Далі буде зустріч з норвежцями (18 липня), а завершиться груповий раунд поєдинком з італійцями (21 липня).
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