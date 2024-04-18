"Жодних хвилювань перед жеребкуванням не було. Хороша група, хороший вибір. Можливо, буде банальним сказати, що слабких команд немає, але, здається, це так і є. Група, яка нам дісталася, – абсолютно нормальна.

Збірна України дізналася суперників на Євро-2024 U-19 – команда Михайленка зіграє в матчі-відкритті

Я переглядав тільки одну збірну – Італію, коли ми готувалися до матчу зі Швейцарією. До речі, швейцарці виграли – 1:0. Італія грала з великою перевагою, але поступилася. Хочу сказати, що з усіма можна грати й усіх можна перемагати.

У мене є досвід: я як уболівальник був на грі між командами U-17 Італії та України на Кіпрі. Італійці тоді перемогли, але там не було гравців, які б переважали наших. Вони переграли нас внаслідок тактики, розумніших дій на останніх 25-ти метрах поля, дуже чітко зіграли у своєму штрафному майданчику. Але це не була збірна, яка мала якусь величезну перевагу, – звичайні люди, які багато уваги приділяють тактиці.

Чи гратимуть інші наші суперники в атлетичний футбол? Північна Ірландія, можливо, так. Що стосується Норвегії, то минули ті часи, коли вони грали в такий простий футбол. Зараз вони змінюють свій підхід на юнацькому рівні – грають у комбінаційний футбол, хоч і атлетичний.

Нам уже доводилося грати проти норвежців, і вони демонстрували дуже гідний рівень. Там дуже багато футболістів виступають у провідних європейських клубах, навіть у юнацькому віці. Вони зараз є донорами нідерландського футболу, багато виконавців їде до Німеччини, Англії. Мені здається, це дуже гідний суперник", – цитує Михайленка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, згідно з результатами жеребкування збірна України U-19 потрапила до групи А, де зіграє з командами Північної Ірландії (господар змагань), Норвегії та Італії. Команда Михайленка відкриє турнір матчем проти господарів (15 липня). Далі буде зустріч з норвежцями (18 липня), а завершиться груповий раунд поєдинком з італійцями (21 липня).

"Там такий хлопчина є. Бомба просто!": Михайленко згадує дебют Луніна у профі та порівнює з Ярмолюком