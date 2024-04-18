Михайленко оценил соперников сборной Украины U-19 на Евро-2024: "Всех можно побеждать"
Главный тренер юношеской команды "сине-желтых" Дмитрий Михайленко поделился мыслями относительно будущих соперников на чемпионате Европы.
"Никаких волнений перед жеребьевкой не было. Хорошая группа, хороший выбор. Возможно, будет банальным сказать, что слабых команд нет, но, кажется, это так и есть. Группа, которая нам досталась, – абсолютно нормальная.
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Я просматривал только одну сборную – Италию, когда мы готовились к матчу со Швейцарией. Кстати, швейцарцы выиграли – 1:0. Италия играла с большим преимуществом, но уступила. Хочу сказать, что со всеми можно играть и всех можно побеждать.
У меня есть опыт: я как болельщик был на игре между командами U-17 Италии и Украины на Кипре. Итальянцы тогда победили, но там не было игроков, которые бы преобладали над нами. Они переиграли нас вследствие тактики, более умных действий на последних 25-ти метрах поля, очень четко сыграли в своей штрафной площадке. Но это не была сборная, которая имела какое-то огромное преимущество, – обычные люди, которые много внимания уделяют тактике.
Будут ли играть другие наши соперники в атлетический футбол? Северная Ирландия, возможно, да. Что касается Норвегии, то прошли те времена, когда они играли в такой простой футбол. Сейчас они меняют свой подход на юношеском уровне – играют в комбинационный футбол, хоть и атлетичный.
Нам уже приходилось играть против норвежцев, и они демонстрировали очень достойный уровень. Там очень много футболистов выступают в ведущих европейских клубах, даже в юношеском возрасте. Они сейчас являются донорами нидерландского футбола, много исполнителей едет в Германию, Англию. Мне кажется, это очень достойный соперник", – цитирует Михайленко официальный сайт УАФ.
Напомним, согласно результатам жеребьевки сборная Украины U-19 попала в группу А, где сыграет с командами Северной Ирландии (хозяин соревнований), Норвегии и Италии. Команда Михайленко откроет турнир матчем против хозяев (15 июля). Далее будет встреча с норвежцами (18 июля), а завершится групповой раунд поединком с итальянцами (21 июля).
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