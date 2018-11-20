Михайленко назвав тактику, яка підходитиме збірній України

Екс-гравець збірної України, а нині головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко оцінив тактику національної команди.

"У кожної тактики є свої плюси, але її реалізація завжди залежала і буде залежати від наявності тих чи інших виконавців. Діючи в три захисника, на мій погляд, складніше пресингувати і здійснювати контроль м'яча. Існують винятки з правил, але їх мало.

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Це дуже важко побудувати навіть в клубі, а в збірній, де немає часу, – і поготів.

Але мені все-таки здається, що схема 4-3-3 більше підходить і для пресингу, і для контролю м'яча. У нас часто виходить, що команди виходять грати в три захисники, а на ділі працюють в п'ять. Так надійніше в обороні, але контролю м'яча, гри в пас, різноманітності в атаці досягти складніше", – сказав Михайленка видання Команда 1.

Нагадаємо, товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

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