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Михайленко назвав тактику, яка підходитиме збірній України

12:31 27 Читать на русском
Михайленко назвав тактику, яка підходитиме збірній України
Дмитро Михайленко / Фото з соцмереж

Екс-гравець збірної України, а нині головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко оцінив тактику національної команди.

"У кожної тактики є свої плюси, але її реалізація завжди залежала і буде залежати від наявності тих чи інших виконавців. Діючи в три захисника, на мій погляд, складніше пресингувати і здійснювати контроль м'яча. Існують винятки з правил, але їх мало.

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Це дуже важко побудувати навіть в клубі, а в збірній, де немає часу, – і поготів.

Але мені все-таки здається, що схема 4-3-3 більше підходить і для пресингу, і для контролю м'яча. У нас часто виходить, що команди виходять грати в три захисники, а на ділі працюють в п'ять. Так надійніше в обороні, але контролю м'яча, гри в пас, різноманітності в атаці досягти складніше", – сказав Михайленка видання Команда 1.

Нагадаємо, товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

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Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
до матчу
6
год
:
49
хв
Туреччина
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Теги
Україна - Туреччина Україна Україна Збірна України Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко
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19:30
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