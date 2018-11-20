toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Михайленко назвал тактику, которая будет подходить сборной Украины

12:32 34 Читати українською
Михайленко назвал тактику, которая будет подходить сборной Украины
Дмитрий Михайленко / Фото из соцсетей

Экс-игрок сборной Украины, а ныне главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко оценил тактику национальной команды.

"У каждой тактики есть свои плюсы, но ее реализация всегда зависела и будет зависеть от наличия тех или иных исполнителей. Действуя в три защитника, на мой взгляд, сложнее прессинговать и осуществлять контроль мяча. Существуют исключения из правил, но их мало.

Украина – Турция: анонс товарищеского матча

Это очень трудно построить даже в клубе, а в сборной, где нет времени, – и подавно.

Но мне все-таки кажется, что схема 4-3-3 больше подходит и для прессинга, и для контроля мяча. У нас часто получается, что команды выходят играть в три защитника, а на деле работают в пять. Так надежнее в обороне, но контроля мяча, игры в пас, разнообразия в атаке достичь сложнее", – сказал Михайленко издание Команда 1.

Напомним, товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
6
час
:
11
мин
Турция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Турция Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
11
мин
Украина
19:30
Турция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук