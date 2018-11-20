Михайленко назвал тактику, которая будет подходить сборной Украины

Экс-игрок сборной Украины, а ныне главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко оценил тактику национальной команды.

"У каждой тактики есть свои плюсы, но ее реализация всегда зависела и будет зависеть от наличия тех или иных исполнителей. Действуя в три защитника, на мой взгляд, сложнее прессинговать и осуществлять контроль мяча. Существуют исключения из правил, но их мало.

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Это очень трудно построить даже в клубе, а в сборной, где нет времени, – и подавно.

Но мне все-таки кажется, что схема 4-3-3 больше подходит и для прессинга, и для контроля мяча. У нас часто получается, что команды выходят играть в три защитника, а на деле работают в пять. Так надежнее в обороне, но контроля мяча, игры в пас, разнообразия в атаке достичь сложнее", – сказал Михайленко издание Команда 1.

Напомним, товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.