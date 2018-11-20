Україна – Туреччина: анонс товариського матчу

Україна зіграє проти Туреччини в рамках товариської зустрічі. Анонс та прогноз поєдинку читайте на Футбол 24.

Україна – Туреччина

20 листопада, 19:30, Анталья, "Анталья Арена"

Головний арбітр: Генец Нуза (Косово)

Телетрансляція на каналах "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Дана зустріч повинна була повернути збірну в Дніпро, який не бачив національну команду вже дев'ять років. Не все сталося, як гадалося: за кілька тижнів до гри з'явилися інсайди про бажання Мірчі Луческу перенести матч у Туреччину, а невдовзі ФФУ погодилася з такою забаганкою румуна. Офіційною причиною назвали несприятливі погодні умови в Дніпрі та неготовність стадіону, хоча навряд чи осінній сніжок при типовій для середини листопада температурі тягне на катаклізм – особливо на фоні новин про зіпсований зливами газон "Анталья Арени". Так чи інакше, але тепле сонечко антальских пляжів та повна оплата бусурманами всіх витрат переважили інші аспекти, тож шостий товариський поєдинок поспіль "жовто-сині" проведуть на виїзді.

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Повертаючись до футболу, слід нагадати, що дане вікно для збірних Україна проходить у лайт-режимі, експериментуючи та награючи новачків. Щоправда, у матчі зі Словаччиною нововведення Шевченка завершилися феєричним фіаско: схема у три захисники привела до чотирьох пропущених м'ячів – і, здається, ще стільки ж у наші ворота не залетіло. Розгром у Трнаві дав тренерському штабу можливість зробити серйозні висновки: навряд чи після своїх ляпів Денис Бойко повернеться у старт, наступна заявка обійдеться без Ярослава Ракицького, а Андрій Борячук з 12 дотиками до м'яча одягне футболку головної команди – принаймні, у цьому десятилітті. При минулих наставниках ми навряд чи б дізнались про такі слабкості, тож Андрію Миколайовичу можна висловити респект.

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Одним з головних питань на матч проти турків є продовження експерименту з трьома захисниками. Зі словаками вийшло провально, але, по-перше, робити висновки по одній грі дуже важко, а-по-друге – дещо корисне у цій моделі для України все одно було. Для Коноплянки ця схема награється у Шальке, тож він непогано у ній розкривається – проблемою була лише досить глибока позиція для прийому м'яча. Непогано в ролі латераля проявив себе Караваєв, а ідея з перевантаженням флангів сама по собі дуже цікава – варто лише краще використовувати простір у центрі поля. В цьому має сильно допомогти Роман Яремчук, який своїми активними переміщеннями створює варіативність при позиційному наступі і в якого точність передач ніколи не опускається нижче 80%. Словом, для Шевченка є сенс випробувати схему ще раз – саме для подібної творчості товариські матчі й були задумані.

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Туреччина при Мірчі Луческу знаходиться у затяжній кризі, хоча головний тренер на все має пояснення – кому, як не українцям, про це знати. Турки до такої поведінки ще не звикли, тож місцеві журналісти після домашньої поразки шведам у вирішальному матчі Ліги націй влаштували мовчазний бойкот румуну. Втім, навряд чи він заслужив на це саме в той вечір: так, збірна вилетіла у нижчий дивізіон, однак сам зміст гри виглядав дуже перспективно – моментів у шведів особливо й не було, а у першому таймі господарі відверто возили "варягів". Тим не менш, загальна статистика Луческу на чолі турецької національної команди жахлива: лише дві перемоги у восьми офіційних матчах та лише чотири звитяги у шістнадцяти поєдинках загалом. Не дивно, що букмекери пропонують ставити на відставку тренера турків вже після товарняка з Україною.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Туреччина – важкий для України суперник. У восьми поєдинках наші південні сусіди перемогли чотири рази, а ще два матчі звели до нічиї. У товариських зустрічах ситуація ще гірша: чотири гри, три перемоги турок та одна нічия.

2. Загальний рахунок протистояння – 11:9 на користь Туреччини. У товариських матчах – 8:2.

3. Найбільш результативний поєдинок між збірними Туреччини та України відбувся аж у 1996 році – турки перемогли з рахунком 3:2, а нинішній наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко відзначився забитим м'ячем.

4. Найбільші поразки один одному команди завдали з одинаковим рахунком – 0:3. Україна у 2004 році знищила турків у Стамбулі в легендарному відбірковому матчі до ЧС-2006, а ті відповіли нам розгромом у Києві в товариському поєдинку 2009 року.

5. Найкращими бомбардирами збірної України в матчах проти Туреччини є Андрій Шевченко та Андрій Ярмоленко – в обох по три м'ячі, причому обидва футболіста оформили по дублю.

6. Дебютним матчем Мірчі Луческу на чолі головного тренера збірної Туреччини став програшний поєдинок проти України в рамках відбору до ЧС-2018. Через рік він знову зустрічається з Україною – і цей матч може стати для нього останнім.

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Кадрова ситуація

Обидві команди не обійшлися без значних проблем зі складом. Туркам точно не зможуть допомогти захисники Сердар Азіз та Хасан Алі Килдирим, які отримали пошкодження й вже покинули табір національної команди. Хавбек Мілана Хакан Чалханоглу також не зіграє проти України – у нього сильне забиття щиколотки, через що він навіть не може одягнути бутсу. Крім того, існують певні питання щодо участі опорого півзахисника Махмута Текдеміра, який отримав травму в зустрічі проти збірної Швеції.

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У збірній України ситуація більш складна. Ще перед матчем проти Словаччини збірну покинули захисники Богдан Бутко та Василь Кравець, а тепер до них додалися травмовані центрбеки Сергій Кривцов та Микита Бурда – останній поскаржився на біль у литковому м’язі стегна, але його участь у грі буде вирішуватися безпосередньо перед поєдинком. Так чи інакше, але Андрій Шевченко змушений був довикликати Олександра Сватка, який, ймовірно, нарешті дебютує у складі збірної. Крім того, табір "жовто-синіх" через пошкодження залишив Іван Петряк, але натомість зможе зіграти Роман Яремчук – форвард пропускав попередній матч через проблеми зі спиною.

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Орієнтовні склади на матч Україна – Туреччина

Україна: Лунін – Караваєв, Сваток, Матвієнко – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Циганков, Коноплянка – Яремчук

Туреччина: Болат – Джелік, Айхан, Союнчю, Байрам – Йокушлу, Кахведжі – Ундер, Маллі, Караман – Тосун

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Збірна Туреччини – безкінечно проблемна команда, але Мірча Луческу правий у своїх висновках щодо останніх матчів. З Росією та Швецією вийшли дуже пристойні поєдинки: турки володіли м'ячем близько 60% ігрового часу, мали точність передач в районі 80% та непогано працювали один в один – так, проти "вікінгів" турки зробили 22 спроби обіграшу, 11 з яких були вдалими. На рахунку вінгера Роми Ченгіза Ундера п'ять спроб, що було найвищим показником – і це велика проблема для нашого ослабленого захисту, який і в кращих своїх формах слабкий саме в таких компонентах. Турки – індивідально класні футболісти, значна частина яких виступає у топ-лігах та має солідні цінники на Transfermakrt. Це традиційно агресивна та куражна збірна, тож в разі продовження експериментів з обороною Україні може бути непереливки.

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З іншого боку, в разі налагодження атакувальної гри "жовто-сині" матимуть серйозні шанси на взяття воріт Сінана Болата. Тактика нашої команди заключається у грамотній позиційній роботі, в результаті якої у кожній із зон є футболіст з кількома варіантами продовження атаки. Даний аспект є найбільш вразливим місцем Туреччини, про що говорить висока кількість втрат м'яча: так, у матчі проти Росії наші суперники допустили їх втричі більше, а шведам програли всю боротьбу, що, зрештою, призводило до помилок і пенальті. Що-що, а боротися наші футболісти вміють – так що навряд чи ми залишимось без голів.

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Тим не менш, для "жовто-синіх" цей поєдинок – не більше, ніж спаринг проти міцної команди, а от туркам на фоні катастрофічних результатів перемога потрібна більше. Враховуючи неодмінні перестановки зі складом перед і по ходу поєдинку, залучення новачків, проблеми із захистом та височенну мотивацію суперника, Україні можна присвоїти статус андердога зустрічі. Туреччина – фаворит, але результат для нас все одно значить менше, ніж можливість експерементувати. Наша головна перемога у цьому сезоні вже відбулася.

Михайло Юхименко, Футбол 24