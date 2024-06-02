Верес у рамках другого матчу плей-офф за УПЛ приймає Епіцентр. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Вболівальники та журналісти у цьогорічному плей-офф очікували на доволі простий тріумф представників УПЛ. Здавалося, що у сезоні 2023/24 аутсайдери виявились занадто потужними для третьої та четвертої команд Першої ліги. У їхньому складі лише 2-3 більш-менш відомих прізвища.

Втім, Епіцентр у першому матчі з Вересом зумів здивувати. Подільці цілу годину трималися на рівних з рівнянами – колектив створив чотири явних гольових нагоди й мав ще дві перспективних, нічого не дозволяючи супернику. Підопічні Сергія Нагорняка зуміли вийти вперед на 27-й хвилині.

Команда з Кам'янця-Подільського дуже сподобалася своїм пресингом і контратаки. Та і захищалася вона досить грамотно, хоча це не був "автобус". У Епіцентрі намагаються грати від володіння, за лекалами сучасного позиційного футболу – просто у матчі плей-офф довелося дещо адаптуватись під сильнішого опонента.

От тільки рівна гра коштувала колосальної витрати сил. Ближче до 60-ї хвилини стало помітно, що підопічні Сергія Нагорняка "сіли" у фізичному плані. Навіть на цьому тлі вони трималися гідно, але можливості якісно підсилити гру тренерський штаб не мав – Верес же провів заміни, перехопив ініціативу й почав створювати моменти.

Щоправда, майже всі вони пройшли зі стандартів чи після подач на Гайдучика. Власне, Михайло і зрівняв рахунок, замкнувши навіс з кутового. Це дещо тривожить, але в принципі цього можна було очікувати. Команда Олега Шандрука в УПЛ краще почувала себе у ролі аутсайдера, блокуючись у середньому блоці й контратакуючи з флангів – до гри в статусі фаворита "народний клуб" не звик.

Перший матч так і завершився внічию, що не може тішити Сергія Нагорняка. По-перше, рівняни матимуть підтримку трибун. За останні три місяці Верес зазнав лишень однієї поразки на Авангарді (від Кривбаса, 0:2), розписавши нічиї з Динамо, СК Дніпро-1, Олександрією – і прибивши Минай.

По-друге, Верес все ж виглядає кращим у фізичному плані. Гравці "народного клубу" витримали високу інтенсивність гри з Епіцентром, нехай і припускалися помилок під тиском. Епіцентр – ні. Крім того, кадровий потенціал у суперників явно неспівставний.

Зрештою, пригадується торішня битва за Прем'єр-лігу. Рівняни теж виглядали непереконливо в першій зустрічі з Металургом, однак вдома влаштували розгром. Не факт, що сьогодні вболівальники побачать 6 голів, однак явним фаворитом залишається саме Верес.

Благо, травмованих і дискваліфікованих у складі немає, хоча залишаються певні питання щодо готовності Кльоца. У Епіцентра теж все в порядку. Буде цікаво.

Орієнтовні склади на матч Верес – Епіцентр

Верес: Когут – Морозко, Морозко, Кучеренко, Сміян – Кучеров, Кухарук – Дахновський, Яго, Шастал – Гайдучик

Епіцентр: Жмурко – В. Кристін, Мороз, Григоращук, Климець – Ліповуз, Беженар, Миронюк – Бендера, Кравчук, Стен

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Про переваги господарів було написано вдосталь. Втім, це не означає відсутності інтриги в даному протистоянні. Гол Епіцентра абсолютно не здивує – досвід показує, що підопічні Сергія Нагорняка здатні працювати інтенсивно й агресивно принаймні тайм. Можливо, тренерський штаб і поставить усе на відрізок до перерви.

Тим не менш, Верес повинен забрати цю зустріч. Клас виконавців, призвичаєність до темпу УПЛ та топові результати за плечима мають зіграти за команду Олега Шандрука. Зрештою, навіть за дуже невиразного футболу рівняни не програли Епіцентру – сьогодні ж вони повинні виглядати значно потужніше.