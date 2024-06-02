Голкіпер Реала Тібо Куртуа радісно купається в променях слави після перемоги в ЛЧ і неймовірного завершення сезону.

– Я уявляю, наскільки для тебе особливе таке завершення сезону...

– Це був дуже довгий, важкий рік, але з великою підтримкою з боку роздягальні: партнерів, тренерського штабу... всіх. Щасливий і задоволений завершити його так. П'ять "сухих" матчів з п'яти. Я не можу скаржитися!

Лунін лаконічно прокоментував 15-ту перемогу Реала в Лізі чемпіонів – Зінченко та зірки мадридців відповіли

– Як обговорення воротарського питання сприймалося всередині команди?

– Я був спокійним. Містер знає, що я можу запропонувати. Андрій відіграв чудовий рік, і ми повинні йому подякувати. Але в кінці я знав, що у мене все добре, все складалося чудово на матчах і тренуваннях.

Що було б, якби у Луніна не було грипу? Ну, я не знаю, питайте Анчелотті. Втім, він сильно довіряє мені, і я радий віддячити, – наводить слова Куртуа AS.

Нагадаємо, Лунін був основним воротарем Реала упродовж плей-офф ЛЧ, однак перед фіналом все пішло шкереберть. Українець захворів, не тренувався з командою тиждень і не мав шансів поборотися з Куртуа, який після травми набрав потужну форму.

"Вони – Реал, усі інші – ніхто": Луніна вітають завдяки Куртуа, паста з лососем для Анчелотті, Фоззі шкодує Борусію