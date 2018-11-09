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Михайленко: Динамо знайшло оптимальне поєднання гравців

21:38 68 Читать на русском
Михайленко: Динамо знайшло оптимальне поєднання гравців
Дмитро Михайленко / ФК Дніпро

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував перемогу Динамо над Ренном та гру київської команди в цілому.

"Динамівці провели хороший матч і добилися впевненої перемоги. Тому успіх підопічних Олександра Хацкевича виглядає цілком закономірним. Удача, а також реалізація моментів допомогли киянам вирішити результат матчу на свою користь. Після першого гола господарі далі контролювали гру і в другому таймі розвинули свій успіх.

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Про пік форми мову вести не варто. Швидше за все, тренери Динамо знайшли оптимальне на даний момент поєднання футболістів, які показують хороший футбол і допомагають команді добиватися результату.

Мінус вісім очок в середині листопада – це ще не трагедія. Попереду у Динамо і Шахтаря будуть дві гри між собою, потім друга частина чемпіонату в першій шістці, де теж кожен може втрачати очки. Так що не в правилах Динамо перемикатися на один турнір. У цьому клубі завжди ставлять максимальні завдання на всіх фронтах", – цитує Михайленка Команда 1.

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Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
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Теги
Динамо Динамо Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо - Ренн
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