Михайленко: Динамо знайшло оптимальне поєднання гравців

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував перемогу Динамо над Ренном та гру київської команди в цілому.

"Динамівці провели хороший матч і добилися впевненої перемоги. Тому успіх підопічних Олександра Хацкевича виглядає цілком закономірним. Удача, а також реалізація моментів допомогли киянам вирішити результат матчу на свою користь. Після першого гола господарі далі контролювали гру і в другому таймі розвинули свій успіх.

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Про пік форми мову вести не варто. Швидше за все, тренери Динамо знайшли оптимальне на даний момент поєднання футболістів, які показують хороший футбол і допомагають команді добиватися результату.

Мінус вісім очок в середині листопада – це ще не трагедія. Попереду у Динамо і Шахтаря будуть дві гри між собою, потім друга частина чемпіонату в першій шістці, де теж кожен може втрачати очки. Так що не в правилах Динамо перемикатися на один турнір. У цьому клубі завжди ставлять максимальні завдання на всіх фронтах", – цитує Михайленка Команда 1.

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