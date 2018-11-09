Михайленко: Динамо нашло оптимальное сочетание игроков

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу Динамо над Ренном и игру киевской команды в целом.

"Динамовцы провели хороший матч и добились уверенной победы. Поэтому успех подопечных Александра Хацкевича выглядит вполне закономерным. Удача, а также реализация моментов помогли киевлянам решить исход матча в свою пользу. После первого гола хозяева далее контролировали игру и во втором тайме развили свой успех.

"Избиение в Киеве" и "Действительно ли команды играли 11 на 11?": матч Динамо – Ренн в обзоре французских СМИ

О пике формы речь вести не стоит. Скорее всего, тренеры Динамо нашли оптимальное на данный момент сочетание футболистов, которые показывают хороший футбол и помогают команде добиваться результата.

Минус восемь очков в середине ноября – это еще не трагедия. Впереди у Динамо и Шахтера будут две игры между собой, потом вторая часть чемпионата в первой шестерке, где тоже каждый может терять очки. Так что не в правилах Динамо переключаться на один турнир. В этом клубе всегда ставят максимальные задачи на всех фронтах", – цитирует Михайленко Команда 1.

"Втримати Супрягу не змогли". Дмитро Михайленко – про "найперспективнішого тренера" і готовність очолити Динамо або Зорю