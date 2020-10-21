Пафос оголосив про призначення Дмитра Михайленка головним тренером на своєму офіційному сайті. Про деталі контракту з 47-річним фахівцем наразі не повідомляється.

Михайленко підпише контракт із Пафосом – тренер пояснив, чому офіційне призначення затримується

До тренерського штабу Михайленка увійшов екс-тренер Рубіна Роман Шаронов – росіянин залишався без роботи з грудня 2019 року. Власниками кіпрського клубу, який невдало розпочав сезон та посідає сьоме місце у чемпіонаті, теж є росіяни. До слова, в клубі виступають два українці – Орест Кузик та Артур Рудько.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи Дмитра Михайленка був СК Дніпро-1, який він очолив у 2017 році та вивів його з Другої ліги в еліту українського футболу. Під його керівництвом команда провела 110 матчів, у яких здобула 70 перемог, 13 поєдинків завершила внічию та у 27 поступилася. Після поразки від Маріуполя у рідних стінах (1:2), Михайленко подав у відставку. На його місце прийшов Ігор Йовічевіч.

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