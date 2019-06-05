Михалик тренується з Волинню

Екс-захисник збірної України, Динамо та московського Локомотива розглядає можливість продовження кар'єри у Волині.

35-річний Михалик провів контрольну гру в складі "хрестоносців" напередодні першого стикового матчу Волині проти Карпат, повідомляє sportarena.

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Зазначається, що Тарас відіграв у центрі захисту юнацької команди клубу, яка протистояла основному складу. Керівництво луцького клубу запропонувало Михалику контракт, доля якого не залежить від виходу Волині в УПЛ.

Нагадаємо, що Михалик ще минулого літа вів переговори про можливе продовження кар'єри в Луцьку, але тоді вирішив на рік залишитися в Москві. Цього разу центрбек очікує результату стикових матчів, щоб приєднатися до Волині і, можливо, завершити ігрову кар'єру на батьківщині. У вівторок він був присутній на першому матчі Карпат і Волині (0:0).

Нагадаємо, у досвідченого центрального захисника в червні закінчився контракт з Локомотивом, в складі якого українець в цьому сезоні виграв Кубок Росії. У сезоні 2018/19 Михалик тільки тричі виходив на поле у ​​складі "залізничників".

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