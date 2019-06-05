Михалик тренируется с Волынью

Экс-защитник сборной Украины, Динамо и московского Локомотива рассматривает возможность продолжения карьеры в Волыни.

35-летний Михалик провел контрольную игру в составе "крестоносцев" накануне первого стыкового матча Волыни против Карпат, сообщает sportarena.

Михалик покидает чемпионат России – среди вариантов продолжения карьеры только Волынь

Отмечается, что Тарас сыграл в центре защиты юношеской команды клуба, которая противостояла основному составу. Руководство луцкого клуба предложило Михалику контракт, судьба которого не зависит от выхода Волыни в УПЛ.

Напомним, что Михалик еще прошлым летом вел переговоры о возможном продолжении карьеры в Луцке, но тогда решил на год остаться в Москве. На этот раз центрбэк ожидает результата стыковых матчей, чтобы присоединиться к Волыни и, возможно, завершить игровую карьеру на родине. Во вторник он присутствовал на первом матче Карпат и Волыни (0:0).

Напомним, в опытного центрального защитника в июне закончился контракт с Локомотивом, в составе которого украинец в этом сезоне выиграл Кубок России. В сезоне 2018/19 Михалик только трижды выходил на поле в составе "железнодорожников".

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали