Михалик покидає чемпіонат Росії – серед варіантів продовження кар'єри лише Волинь

Український захисник Локомотива Тарас Михалик повідомив, що покине російський клуб після закінчення сезону.

"Я розмовляв з Василем Кікнадзе щодо завершення кар'єри ще в Катарі (на зборах. – прим). Сказав, що незалежно від мого ігрового часу після закінчення контракту буду завершувати кар'єру. Варіант продовження тільки один – вдома в Луцьку.

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Поки конкретної розмови з кимось із Волині не було, приїду і поговоримо. Питання не у фінансах, а у моєму самопочутті і моїй потрібності команді.

Чому прийняв таке рішення? Не скажу, що я втомився від футболу, швидше через те, що став менше грати. У минулому сезоні, коли продовжив контракт, було багато чинників: чемпіонами стали, грав більше. А коли не граєш, починаєш втрачати мотивацію, та й вік уже не той", – цитує Михалика ТАСС.

У поточному сезоні РПЛ Михалик не провів жодного матчу. У минулому чемпіонаті Росії на його рахунку було десять ігор.

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