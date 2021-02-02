Колишній гравець Динамо та збірної України Тарас Михалик працевлаштувався у луцькому клубі.

Тренерський штаб Волині-2 поповнився ще одним тренером, інформує Instagram клубу. До Альберта Шахова і Володимира Марчука приєднався Тарас Михалик.

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Молодіжка "хрестоносців" вчора, 1 лютого, відновила тренування та розпочала підготовку до весняної частини Другої ліги. До роботи приступить і Михалик, який минулого сезон виступав за Волинь та провів 21 матч у Першій лізі.

Зауважимо, свого часу Тарас Михалик виступав за киян, де зіграв 179 поєдинків. Також провів понад 30 матчів за збірну України.

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