Михалик: Боявся переходити в Динамо

Екс-захисник Динамо Тарас Михалик розповів про свій перехід у київський клуб.

"Тоді я чотири з половиною роки провів у київському ЦСКА. І ненадовго виїжджав в оренду в Закарпаття – тобто з Першої ліги потрапив в Прем'єр-лігу. Все, іншого досвіду виступів на найвищому рівні у мене не було!

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А тут – запрошення в Динамо Київ. Це топ-команда, яку ти все життя тільки по телевізору і дивився. Розумів, що зі своїм рівнем я навряд чи буду отримувати багато ігрової практики, тому не дуже хотів переходити. Думав, що мене підпишуть і відправлять в оренду. Або буду сидіти на лавці. Я реально оцінював свої можливості і вважав, що шансів немає.

Коли на фразу віце-президента ЦСКА "Тарас, тебе Динамо запрошує на збори". Я відповів: "Ні, Миколайовичу, не поїду", він закричав: "Ти що, з глузду з'їхав!? Це ж такий клуб!"

Я був молодий і дуже хотів грати в футбол, а не значитися в відомій команді і отримувати гроші. У підсумку, мені подзвонив президент Динамо і сказав, що такий шанс може бути один раз в житті. Я погодився. І все склалося зовсім не так, як я побоювався! Сім з половиною років в Динамо – це приголомшлива частина моєї історії", – цитує Михалика офіційний сайт Локомотива.

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