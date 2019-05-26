Михалик: Менталітет росіян схожий на український, тому не вважаю, що грав за кордоном

Тарас Михалик розповів про свої враження від виступів за московський Локомотив.

Український захисник поділився думками щодо своєї адаптації в Росії.

"Чи не бентежив при переїзді той факт, що Локомотив тоді переживав не найкращі часи? Переїзд в Росію – це не переїзд за кордон все-таки. Менталітет у нас схожий. А невдачі Локомотива – питання певного періоду. Та й я розумів, що за тренер – Леонід Кучук і чого команда може досягнути при ньому.

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На початку тут було важко. Після семи з половиною років одного футболу мене почали вчити іншому. Кучук говорив: "Ти зі своїми київськими "бий в діагональ" закінчуй давай!". Незадовго до переїзду в Росію у мене народився син. Маленький, ночами погано спав – дружина не спала разом з ним, а я був на підхваті. Скинув кілограмів п'ять в той період. Загалом, факторів було багато – тому не все складалося", – цитує Михалика прес-служба московського клубу.

Нагадаємо, свого часу Тарас Михалик провів 7 років у складі київського Динамо.

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