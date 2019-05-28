toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ КАТАР U-20 - УКРАИНА U-20 ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Михалик: Боялся переходить в Динамо

10:57 129 Читати українською
Михалик: Боялся переходить в Динамо
Тарас Михалик / соцсети

Экс-защитник Динамо Тарас Михалик рассказал о своем переходе в киевский клуб.

"Тогда я четыре с половиной года провел в киевском ЦСКА. И ненадолго уезжал в аренду в Закарпатье – то есть из Первой лиги попал в Премьер-лигу. Все, другого опыта выступлений на высшем уровне у меня не было!

Михалик: Менталитет россиян похож на украинский, поэтому не считаю, что играл за рубежом

А тут – приглашение в Динамо Киев. Это топ-команда, которую ты всю жизнь только по телевизору и смотрел. Понимал, что со своим уровнем я вряд ли буду получать много игровой практики, поэтому не очень хотел переходить. Думал, что меня подпишут и отправят в аренду. Или буду сидеть на скамейке. Я реально оценивал свои возможности и считал, что шансов нет.

Когда на фразу вице-президента ЦСКА "Тарас, тебя "Динамо" приглашает на сборы". Я ответил: "Не, Николаич, не поеду", он закричал: "Ты что, с ума сошел!? Это же такой клуб!"

Я был молодой и очень хотел играть в футбол, а не числиться в известной команде и получать деньги. В итоге мне позвонил президент Динамо и сказал, что такой шанс может быть один раз в жизни. Я согласился. И все сложилось совсем не так, как я опасался! Семь с половиной лет в "Динамо" - это потрясающая часть моей истории", – цитирует Михалика официальный сайт Локомотива.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали

blog_ava
Зозуля встретился с Хуанде Рамосом – они работали вместе в Днепре
06:30
409
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Тарас Михалик Тарас Михалик Локомотив Москва Локомотив Москва
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Милан уволит Гаттузо
    Італія — 07:30150 Милан уволит Гаттузо
1
дн
:
3
час
:
20
мин
Арсенал-Киев
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук