Михалик: Боялся переходить в Динамо

Экс-защитник Динамо Тарас Михалик рассказал о своем переходе в киевский клуб.

"Тогда я четыре с половиной года провел в киевском ЦСКА. И ненадолго уезжал в аренду в Закарпатье – то есть из Первой лиги попал в Премьер-лигу. Все, другого опыта выступлений на высшем уровне у меня не было!

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А тут – приглашение в Динамо Киев. Это топ-команда, которую ты всю жизнь только по телевизору и смотрел. Понимал, что со своим уровнем я вряд ли буду получать много игровой практики, поэтому не очень хотел переходить. Думал, что меня подпишут и отправят в аренду. Или буду сидеть на скамейке. Я реально оценивал свои возможности и считал, что шансов нет.

Когда на фразу вице-президента ЦСКА "Тарас, тебя "Динамо" приглашает на сборы". Я ответил: "Не, Николаич, не поеду", он закричал: "Ты что, с ума сошел!? Это же такой клуб!"

Я был молодой и очень хотел играть в футбол, а не числиться в известной команде и получать деньги. В итоге мне позвонил президент Динамо и сказал, что такой шанс может быть один раз в жизни. Я согласился. И все сложилось совсем не так, как я опасался! Семь с половиной лет в "Динамо" - это потрясающая часть моей истории", – цитирует Михалика официальный сайт Локомотива.

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