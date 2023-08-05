"Найперше, хотів би привітати наших хлопців, команду та все місто Черкаси з дебютною перемогою, для нас це історичний день. Звісно, ми хотіли це зробити в домашніх умовах, але довелось переносити на виїзний матч.

Історична перемога ЛНЗ в еліті у відеоогляді матчу з Минаєм – 3:0

Щодо гри... Рахунок 3:0 не означає, що все було настільки легко, як може здаватися. Ми дуже успішно забили гол у роздягальню. Потім у другому таймі суперник перебудувався на чотири захисники, але це не принесло їм користі.

Наші заміни спрацювали – гравці дуже якісно увійшли в гру: вони додали в усіх аспектах, що також сприяло такому рахунку. Я дуже пишаюся своїми хлопцями, вони сьогодні молодці, виконали настанови, завдяки чому ми перемогли.

Погодні умови були дуже складні, але пацани витримали. У першій грі (проти Чорноморця (0:2), – прим.) було велике хвилювання – і в команди, і в нас, тому що це був дебют для багатьох із нас. Хвилювання та рідні стіни десь вплинули на ту гру. Але ми зробили правильні висновки", – сказав Ковпак у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після 2-х турів ЛНЗ йде у турнірній таблиці УПЛ на п'ятій сходинці.

ЛНЗ здобув дебютну перемогу в УПЛ, розгромивши Минай на виїзді